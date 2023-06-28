Ülkü Ocakları Hatay'da depremzedeler için 300 kurban kesti

HATAY (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremzedelere dağıtılmak üzere 300 kurbanlık hayvan kesimi gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Hatay İl Başkanı Alihan Döner, AA muhabirine, vakfa yapılan kurban bağışlarının ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırıldığını söyledi.

Depremin ilk anından itibaren oluşturulan kriz masasıyla depremzedelere yardımların sürdüğünü belirten Döner, şunları kaydetti:

“Depremin ilk anında ilimizle alakalı durumu genel merkezimize iletmiştik. Ardından da Genel Merkezimiz tarafından çadır üretimi gerçekleştirildi. Üretilen çadırların gelmesiyle birlikte kendi çadır kentimizi kurduk. Bu çadır kente ihtiyaç sahibi ailelerimizi yerleştirdik. Bunların yanı sıra mobil mutfağımızı da oluşturarak günde 3 öğün sıcak yemek imkanı sağladık. Ayrıca diğer il ve ilçe vakıflarımızdan bizlere ulaşan yardımları, buradaki ihtiyaç sahiplerimize ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz."

Vakıf yetkilileri daha sonra kesilen kurbanlıkları tek tek paketleyerek, depremzede ailelere dağıttı.

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