İskenderun'da bayramlaşma programı düzenlendi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İskenderun Kaymakamlığınca düzenlenen program, kaymakamlık avlusunda gerçekleştirildi.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, törene katılanların bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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