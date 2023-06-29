TDV'nin depremzede gönüllüleri yardım faaliyetlerini sürdürüyor

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HATAY (AA) - RECEP BİLEK/ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) depremzede gönüllüleri, memleketlerinde yardım faaliyetlerine devam ediyor.

TDV, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren afetzedelerin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmalara destek veriyor.

Depremzedelerin gıda ve yemek ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra hemen her alanda görev alan TDV personeli ve gönüllüleri, sosyal etkinliklerle de ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor.

Yardım faaliyetlerine devam eden TDV, Kurban Bayramı dolayısıyla 500 liralık hediye kartı, hijyen paketi, çocuklara bayramlık ve çeşitli hediye dağıtımını da sürdürüyor.

Yüzlerce gönüllüyle yapılan çalışmalara, TDV'nin Hataylı depremzede gönüllüleri de katılıyor.

Depremin ardından bir süre farklı şehirlere giden gönüllüler, geri döndükleri memleketlerinde faaliyetlere destek oluyor.

- "Yaralarımızı beraber saracağız"

Hatay'daki depremde annesini kaybeden TDV gönüllüsü depremzede Zeynep Kahraman, AA muhabirine, TDV kadın kollarında gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Depremden önce çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Kahraman, "Yaklaşık 4,5 aydır Balıkesir'deydim. Kaldığımız yerden devam etmek üzere geldik. Arkadaşlarla elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yardımseverlere ulaşmaya çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşları yine bekliyoruz. Hepimiz tekrar toparlanıp yaralarımızı beraber saracağız inşallah." diye konuştu.

- "Şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz"

Gönüllü Nazmiye Yıkılmaz ise depremden sonra Konya'ya tayinle giderek öğretmen olarak görev yaptığını aktardı.

Kurban Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla geri döndüğü memleketinde yardım faaliyetlerine kaldığı yerden devam ettiğini anlatan Yıkılmaz, şöyle konuştu:

"Şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Toprağın altında çok canımız, sevdiğimiz insanlar var ama tekrar Hatay'ı yeşertmek, diriltmek için buradayız. İnşallah hep beraber yaralarımızı saracağız. Ailemden birçok kişi uzakta, maalesef Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. Ben depremden önce Antakya'dan hiç çıkmamış biriydim. Burada evlendim, üniversiteyi burada okudum. Burada çalışmaya başladım. İlk defa deprem dolayısıyla şehir dışına çıktım. Sonra tekrar buradayız. Hani dönüp dolaşacağımız yerler burası. Buralar bizi var etti. Biz de hep beraber buraları var edeceğiz inşallah."

Konya'dan gelen TDV gönüllüsü Necla Çetin ise Kurban Bayramı'nda depremzedelerin yanında olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu da TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yüzlerce gönüllüyle depremzedelerin yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Depremzedelere TDV'nin gönderdiği hediye çekleri dağıtımının sürdüğünü aktaran Topçu, hayırseverlerin afet bölgesi için yardımlarına devam etmesini istedi.







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