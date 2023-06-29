Hatay'da depremzede demirci ustaları bu bayramda da kelle paça üttü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da depremzede demirci ustaları bu bayramda da kelle paça üttü

AA

Hatay'da depremzede demirci ustaları bu bayramda da kelle paça üttü

HATAY (AA) - Hatay'da depremzede demirci ustaları, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların getirdiği kelle ve paçaları ütme geleneğini bu bayramda da demir dövdükleri ocaklarda sürdürdü.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi"nden etkilenen kentte, kurbanını kesen vatandaşlar, kelle ve paçaların ütülmesi için işletmeleri ayakta kalan demirci atölyelerinin yolunu tuttu.

Depremzede demirci ustaları, yıl boyunca demir işlemek için yaktıkları ocaklarda kurbanlık hayvanların kelle ve paçaları üterek kıl ve tüylerinden arındırdı.

Antakya Demirciler Odası Başkan Vekili Davut Karakaş, AA muhabirine, depremlerin ardından işletmelerinin ayakta kalmasıyla işlerinin başına geçtiklerini söyledi.

Karakaş, 50 yıldır mesleğini sürdürdüğünü, bayramın gelmesiyle kelle ve paça üterek para kazanmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Depremlere rağmen bu bayramda da kelle paça ütme geleneğinin sürdüğünü aktaran Karakaş, "Demirci esnafının yıllar boyu süren bir geleneğidir kelle ve paça ütme işi. Biz de Antakya Demirciler Çarşı'mızda bu geleneği sürdürmekteyiz. Kurbanlarını kesen vatandaşların ilk durağı burasıdır. Hataylılar kelle paçaya alışkın oldukları için kelle ve paçaları bizlere ütmeye getirir. Şehrimizde deriyi yüzerek değil de ateş içerisinde üterek kelleyi ve paçayı hazırlarız." diye konuştu.

- "Önceki yıllarda iğne atsanız yere düşmezdi”

Depremzede demirci ustası Seyhan Öztürk (43) de 30 yıldır bu meslekle uğraştığını ve bunun yanında her yıl Kurban Bayramı'nda kelle ve paça üttüğünü aktardı.

Sıcak havada kelle ve paça ütmenin zorluğundan bahseden Demirel, "Bizlere getirilen kellelerin boynuzu kesiyoruz. Daha sonra kelle ve paçaları ateşte ütüyoruz. Ateşte iyice temizlenen kelle ve paçaları tel fırça yardımıyla da güzelce temizleyerek müşterilerimize teslim ediyoruz." dedi.

Yoğunluğun önceki yıllara oranla daha az olduğunu belirten Öztürk, "Önceki yıllarda iğne atsanız yere düşmezdi şimdi ise az sayıda müşteriye hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TDV'nin depremzede gönüllüleri yardım faaliyetlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER TDV'nin depremzede gönüllüleri yardım faaliyetlerini ...
İskenderun'da bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER İskenderun'da bayramlaşma programı düzenlendi
Ülkü Ocakları Hatay'da depremzedeler için 300 kurban kesti
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Hatay'da depremzedeler için 300 kurban ...
Hatay'da depremde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek
YEREL HABERLER Hatay'da depremde yakınlarını kaybedenlere ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da temaslarda ...
Hatay'da trafik ekipleri vatandaşın bayramını kutladı
YEREL HABERLER Hatay'da trafik ekipleri vatandaşın bayramını kutladı ...
Özbekistan'dan Hatay'daki depremzedelere konteyner desteği
YEREL HABERLER Özbekistan'dan Hatay'daki depremzedelere konteyner ...
Bakan Koca: Hatay´ın önümüzdeki 30, belki 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Koca: Hatay´ın önümüzdeki 30, belki 40 yıllık ...
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da bayram namazının ardından konuştu:
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da bayram namazının ...
Hatay'da Rus müzik topluluğundan depremzedelere konser
YEREL HABERLER Hatay'da Rus müzik topluluğundan depremzedelere ...
Hatay Valisi Masatlı, göreve başladı
YEREL HABERLER Hatay Valisi Masatlı, göreve başladı
Hatay Valisi Mustafa Masatlı görevine başladı
YEREL HABERLER Hatay Valisi Mustafa Masatlı görevine başladı
Hatay'da yıkıma uğrayan tarihi çarşıda bir yanda enkaz, diğer yanda bayram alışverişi
YEREL HABERLER Hatay'da yıkıma uğrayan tarihi çarşıda bir yanda ...
Hatayspor, Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hatayspor, Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı
Hatay'da açık alanda salatalık hasadı başladı
YEREL HABERLER Hatay'da açık alanda salatalık hasadı başladı
Hatay'ın tescilli künefesi, prefabrik çarşıda bayram için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hatay'ın tescilli künefesi, prefabrik çarşıda bayram ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.