GÜNCELLEME - Hatay'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Kuzeytepe Kavşağı'nda 46 ACV 318 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı.

Savrulan otomobilin üzerine, çarptığı elektrik direği devrildi.

Kazada, motosikletin arkasındaki Cemal Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan motosiklet ve otomobilin sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklet ile otomobilin çarpışması, motosikletteki 2 kişi savrulması yer aldı.

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