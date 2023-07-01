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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şef Burak Özdemir İskenderun'da depremzedelerle buluştu

AA

Şef Burak Özdemir İskenderun'da depremzedelerle buluştu

HATAY (AA) - Şef Burak Özdemir, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerle buluştu.

Özdemir ve ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kurulan Sakarya Konteyner Kent'inde düzenlenen etkinlikte depremzedelerle bir araya geldi.

Etkinlikte depremzedelere hazırlanan hamburgerler ikram edildi.

Ekip sorumlusu Can Sarıkaya, AA muhabirine, kalplerinin her zaman depremzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Çocukları bayramda sevindirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Sarıkaya, depremzede miniklerin güler yüzünü görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Etkinliğe Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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