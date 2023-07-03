Hatay'daki Harbiye Şelalesi serinlemek isteyenlerin adresi oluyor

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HATAY (AA) - RECEP BİLEK / ERGÜN HAKTANIYAN - Hatay'ın Defne ilçesindeki Harbiye Şelalesi, sıcak havadan uzaklaşıp doğada nefes almak isteyenlerin tercihi haline geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar görmeyen sayılı yerlerden olan şelale, piknik yapmak, doğada zaman geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Yeşillikler arasındaki şelale, hem Hataylılar hem de şehir dışından gelenlerin uğrak yeri oluyor.

Kentte 30 dereceyi aşan sıcaktan bunalanlar, sarmaşıkla kaplı çınar ve gürgen ağaçları arasında serinleme şansı buluyor.

Yunan mitolojisinde "su perisi" Daphne'nin gözyaşları olduğuna inanılan şelaleye gelenler, hem yeşil çevreyi fotoğraflıyor hem de altından serin suyun geçtiği alanlarda piknik yapıyor.

Bazı ziyaretçiler, yürüyüş sonrasında ellerini ve ayaklarını şelaleden akan suya sokarak serinliyor.

Harbiye Şelalesi, düğün ve nişan yapan çiftlere de doğal stüdyo oluyor.

- "Çok güzel ve doğal bir ortam"

Harbiye Şelalesi'nde restoran ve kafe işleten Mehmet Ali Summakoğlu, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla mesire alanına ziyaretçilerin gelmeye başladığını söyledi.

Depreme rağmen ilgilinin beklenenden daha iyi olduğunu aktaran Summakoğlu, özellikle Kurban Bayramı tatilinde mesire alanına çok fazla kişinin geldiğini belirtti.

Summakoğlu, bayram süresince yaşanan yoğunluğun yaz döneminde de devam etmesini beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şelalede insanlar ayaklarını suya sokabiliyorlar. Yukarısı 40 derece olsa bile buralar 25 derece oluyor. Suyun içi karpuzu çatlayacak kadar serin. Çok güzel ve doğal bir ortam. İnsanların bu güzel, tarihi ve kültürel yeri görmesini tavsiye ediyorum."

Mersin'in Erdemli ilçesinden Hatay'a gelen Mehmet Nuri Sadak, depremden dolayı üzgün olduklarını vurguladı.

Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu alanın, insanların güzel vakit geçirebileceği bir yer olduğunu belirten Sadak, "İnsanların o üzüntüleri bastırabileceği bu kadar muazzam bir doğal güzelliği var. Buna da şükretmek gerekiyor. Gerçekten bununla bir teselli bulduk. Harika, gezmeye değer. İnsanları da buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

- Nişan fotoğraflarını şelalede çektirdiler

Osman Fatih Karabay da nişan fotoğraflarını çektirmek için şelalenin bulunduğu alanı tercih ettiklerini dile getirdi.

Rakkuş Talaya ise deprem nedeniyle yaşadıkları acılara rağmen mutlu gününde arkadaşlarıyla Harbiye Şelalesi'ne geldiklerini aktardı.

Özel gününde burada çekildiği nişan fotoğraflarıyla bir nebze olsun mutlu olduğunu anlatan Talaya, herkesi kentin bu güzelliğini görmeye davet etti.

Depremden etkilenen Samandağ ilçesinden gelen Okan Sağıltıcı da burada güzel vakit geçirerek, bir nebze olsun acılarını unuttuklarını kaydetti.

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