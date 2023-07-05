İskenderun'un kurtuluşunun 85. yıl dönümü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Türk askerinin İskenderun'a girişinin 85. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hanife Uysal Ortaokulu bahçesindeki törende, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın anıta çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı, törende yaptığı konuşmada, göreve başladığı günden bugüne 5 Temmuz'u büyük bir coşkuyla, çeşitli konserler ve spor etkinlikleriyle kutladığını söyledi.

Bu yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede müzik ve eğlence program olmadan İskenderun'un kurtuluşunu kutladıklarını belirten Tosyalı, "Kurtuluşumuza vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.

Törene, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Ünalan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.