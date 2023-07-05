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Yelkenciler, Hopa'dan İskenderun'a rekor sürede ulaştı

AA

Yelkenciler, Hopa'dan İskenderun'a rekor sürede ulaştı

HATAY (AA) - Yelken sporcuları Doğukan Kandemir ve Candan Erker Güven, Artvin'in Hopa ilçesinden yola çıktıkları Duo (İki kişilik) Türkiye Turu'nu 11 gün 13 saat 58 dakika 4 saniyede İskenderun'da tamamlayarak rekor kırdı.

Hopa'dan "Dört deniz bir rekor" sloganıyla yola çıkan Doğukan Kandemir ve Candan Erker Güven, Hopa ve İskenderun limanları arasındaki 1500 deniz millik mesafeyi 11 gün 13 saat 58 dakika 4 saniyede bitirdi. İkili, bu turdaki rekoru 6 saat 24 dakika 56 saniye geliştirdi.

Yelkenciler, İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü'nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Candan Erker Güven, törende yaptığı konuşmada, Hopa'dan İskenderun'a kadarki etabı 11 günde tamamladıklarını belirterek, bunun Türkiye'deki yelkencilik açısından iyi bir süre olduğunu söyledi.

Bu rekoru elde ederek 9-10 aylık çalışmanın meyvesini topladıklarını ifade eden Güven, şunları dile getirdi:

"İlk hedefimiz sağ salim karaya varmaktı. O yüzden çok mutluyuz. Tabii rekoru kırmak bunu çok daha güzel bir hale getirdi. 9-10 aylık çalışma sürecinin meyvesini yemiş bulunmaktayız. O yüzden mutluyuz. Artvin Hopa'dan yola çıktık, Karadeniz'i tamamladık. Hiç durmadan, yardım almadan Marmara'yı geçtik, Ege'ye indik ve sonra Akdeniz'i bitirdik."

Doğukan Kandemir de "Dört deniz bir rekor" sloganıyla çıktıkları yolda sosyal medyada da çok fazla etkileşim aldıklarını, ilerleyen zamanda yeni rekor denemeleri yapacaklarını kaydetti.

Sporcuları tebrik eden İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise yelken sporunun bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Demiryürek, "İskenderun'un ana vatana katılışının yıl dönümünde parkurun tamamlanmasından memnuniyet duyduk." dedi.

Törene Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Binbaşı Onur Emir, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, İskenderun Yelken Kulübü Başkanı Meriç Özkaya ile davetliler de katıldı.

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