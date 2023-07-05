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Shangri-La Group'un kurduğu Hatay Dostluk Kenti açıldı

AA

Shangri-La Group'un kurduğu Hatay Dostluk Kenti açıldı

HATAY (AA) - Shangri-La Group tarafından Hatay'daki depremzedeler için yaptırılan 300 konteynerlik Hatay Dostluk Kenti'nin açılışı yapıldı.

Grubun, Asya mimarisinden gelen temel değerlerinden biri olan, bulundukları bölgenin yerel toplulukları desteklemek mottosuyla hayata geçirdiği Dostluk Kenti Projesi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere destek olmak, onlara hayati ihtiyaçları için gerekli yaşam alanı sağlamak ve geleceğe dair umutlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulamaya konuldu.

Dostluk Kenti için Hatay'da harekete geçen Shangri-La Group, eşleştirme fonları ve dünya genelindeki çalışanlarının bağışlarıyla 1 milyon dolarlık katkıyla yaklaşık 1200 kişinin konaklayacağı 300 konteynerlik yaşam alanı kurdu.

Projeyle Shangri-La Group, Türkiye'de bu tür yardım projesini hayata geçiren ilk uluslararası otel grubu olarak da öne çıktı.

Hatay Dostluk Kenti'ni, Shangri-La Group Bölge Üst Yöneticisi (CEO) Kong Leong Chan, Shangri-La Group Bağımsız Direktörü Shulamite Khoo, Shangri-La Group İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkanı George Tan, Shangri-La Bosphorus İstanbul ortaklarından Merve Tanrıverdi, Shangri-La Bosphorus İstanbul Genel Müdürü TJ Joulak ile Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yu Hua, ziyaret etti.

Heyettekiler, burada depremzedelerle sohbet etti.

Shangri-La Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hui Kuok açılışla ilgili mesajında şunları kaydetti:

"Dostluk Kenti'nin, toplumların tamamen iyileşmesine giden uzun yolda ilk adımlarını atanlara desteğimizi göstermek için küçük ama anlamlı bir jest olmasını umuyoruz. Hem İstanbul'daki hem de dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızın zorlu pandemi günlerini atlattıktan sonra kendi kaygılarını bir kenara bırakarak bu anlamlı projeye destek vermelerinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu projenin hayata geçirilmesindeki güçlü destekleri için Türk hükümetine ve özellikle Hatay Valiliğine teşekkür etmek istiyorum. Son olarak, Hatay'da ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için yapılması gerekenler konusunda bizimle tam bir uyum içinde olan Tanrıverdi Holdinge ve İstanbul'da 10 yıldır faaliyet gösteren Shangri-La Bosphorus, İstanbul otelimizin ortağı Sayın Merve Tanrıverdi'ye de teşekkür etmek isterim. Hatay'ın geleceğinin yeniden inşasına yardımcı olmak üzere toplumun tüm üyelerini bir araya getirmede rol oynayabildiğimiz için onur duyuyoruz."

- "Çin'den tüm kesimler aktif olarak yardım elini uzattı"

Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yu Hua, Hatay Dostluk Kenti'nin tamamlanması ve anahtar teslim törenine tanıklık ettiklerini söyledi.

Son yıllarda iki ülkenin liderlerinin stratejik öncülüğü ve tarafların ortak çabalarıyla, Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini belirten Hua, "Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden sonra Çin'den tüm kesimler aktif olarak yardım elini uzatmış, bu iki ülke ve iki halkın dostluk bağlarını tam anlamıyla yansıtmıştır. Çin'in tüm kurumlarının çabaları, deprem ve yardım çalışmalarına önemli bir katkıda bulunmuş ve Türk atasözünde ifade edilen 'Gerçek bir dost en zor zamanlarda ortaya çıkar' sözünü canlı bir şekilde kanıtlamıştır. Çin'in de benzer bir atasözü vardır; 'Dost kara günde belli olur'. Bu durum, sadece kalplerimizin birleştiğini değil, kültürümüzün de birbirine benzediğini göstermektedir." dedi.

Shangri-La Bosphorus, Istanbul Genel Müdürü Tj Joulak ise bu projenin kalplere dokunan bir parça olduğunu belirtti.

Depremzedelerin derin üzüntülerini paylaştıklarını ifade eden Joulak, "AFAD işbirliğiyle beraber 300 konteyner aldık. Burada evsiz ve evleri hasar görmüş insanlara geçici olarak konaklama imkanı sağlıyoruz. Burada konteyner kenti kurduğumuzda da biz bir isim verdik; 'Hatay Dostluk Kenti'. Dostluk ismi, aslında Türkiye ve Çin arasındaki eski zamanlara uzanan köklü dostluğu anmak adına verilmiştir. Yani bizler her zaman dostuz." diye konuştu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ile AFAD Hatay Geçici Barınma Alanları Koordinatörü Güray Karakaya da katkılarından dolayı Shangri-La Group'a teşekkür etti.

Açılışın ardından Liu Yu Hua ve Shangri-La Group heyeti, depremzede çocuklara oyuncak hediye etti, yemek ikramında bulundu.

Heyet daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

- Shangri-La Group

Shangri-La Group'un en önemli markası Shangri-La, seçkin Asya misafirperverliği deneyiminin merkezine samimi hizmeti koyuyor. Marka, yaratıcı ve ilhamını doğadan alan tasarımı, keyifli mutfak ve kültürel deneyimleri, özgün ve özenli hizmetiyle konukların kendi Shangri-La anlarını keşfetmelerini sağlıyor. Bugün bu marka deneyimi Avustralya, Kanada, Çin, Hong Kong, Tayvan, Fiji, Fransa, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Mauritius, Moğolistan, Myanmar, Filipinler, Suudi Arabistan, Singapur, Sri Lanka, Umman Sultanlığı, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlarda 90'dan fazla lüks otel ve resort da hayata geçiriliyor.

Shangri-La Circle, Shangri-La Group'un hayatın eğlenceli, sınırsız ve olasılıklarla dolu olması gerektiği fikri üzerine inşa edilen yeni bir çağdaş Asya seyahat yaşam tarzı platformu ve ödüllü Golden Circle sadakat programının bir dönüşümüdür. Shangri-La Circle, üyelerine dünya çapındaki 100'den fazla Shangri-La, Kerry, JEN ve Traders noktasında seyahatlerinin her anında grubun restoran portföyü, wellness tesisleri ve aile deneyimlerinin de dahil olduğu gelişmiş avantajlar sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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