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        Hatay'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

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        Giriş: 07.07.2023 - 13:53
        Hatay'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        HATAY (AA) - Hatay'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri, merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Şüphelilerin D.G, S.H.G, B.T, M.S. ve E.G. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıları adreslerinde yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, E.G. ve M.S. serbest bırakıldı.

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