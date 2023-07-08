Hatay'da hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da "hırsızlık" suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan kişi yakalanıp cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu tespit edilen hükümlü, operasyonla yakalandı.

İ.D. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.