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        Hatay'da hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

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        Giriş: 08.07.2023 - 12:15
        Hatay'da hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

        HATAY (AA) - Hatay'da "hırsızlık" suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan kişi yakalanıp cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu tespit edilen hükümlü, operasyonla yakalandı.

        İ.D. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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