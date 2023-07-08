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        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 17:26
        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

        HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 şüpheli, girdikleri evden hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde devriye gezerken 2 zanlının bir evden hırsızlık yapmaya çalıştığını fark etti.

        Ekipler, V.O. ile M.Ç'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

        Klima dış ünitesi, 2 kalorifer peteği, 5 kilogram bakır elektrik kablosu, 2 çuval demir ve su musluğu, avize ile süs eşyası ele geçirildi.

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