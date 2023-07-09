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        Hatay'da park halindeyken hareket eden otomobil refüje çarparak durdu

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        Giriş: 09.07.2023 - 14:22
        Hatay'da park halindeyken hareket eden otomobil refüje çarparak durdu

        HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeyken hareket eden otomobilin refüje çarparak durması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kıcı mevkisindeki bir restoranın önünde park halinde bulunan ve içerisinde sürücüsü olmayan otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.

        Geriye doğru gitmeye başlayan otomobil, Antakya-Belen kara yolu üzerindeki refüje çarparak durdu.

        Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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