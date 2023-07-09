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        Hatay'da hastanenin tomografi bölümünde çıkan yangın söndürüldü

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        Giriş: 09.07.2023 - 18:29
        Hatay'da hastanenin tomografi bölümünde çıkan yangın söndürüldü

        HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hastanenin tomografi bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İskenderun Devlet Hastanesinin tomografi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine hastaneye, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangın nedeniyle tomografi cihazlarının bulunduğu bölümde hasar oluştu.

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