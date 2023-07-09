Hatay'da haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Numune Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık ve "muhafaza görevini kötüye kullanma" olayı ile ilgili arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan O.Ö, A.D. ve M. B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.