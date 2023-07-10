Depremden etkilenen Hatay'da "Nevşehir Kapadokya Sebze Hali"nin açılışı yapıldı

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Nevşehir Valiliği koordinesinde yapılan "Nevşehir Kapadokya Sebze Hali"nin açılışı gerçekleştirildi.

Nevşehir Valiliği ile Belediyesinin katkıları ve hayırseverlerin desteğiyle Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde, 8 bin 250 metrekare alana yapılan ve 65 dükkanın yer aldığı sebze hali düzenlenen törenle açıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, depremin ardından tüm kurumların afet bölgesine yardıma koştuğunu söyledi.

Masatlı, büyük bir birlik ve beraberlik ruhunun ortaya konulduğunu ifade ederek, şehir ve köylerin tekrar ayağa kaldırılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Hatay'ın binlerce yıllık tarihinde birçok medeniyete ve dine ev sahipliği yaptığını anlatan Masatlı, "Bunun yanı sıra tarih boyunca hoşgörü diyarı olarak da anılmıştır. İlimizin yer aldığı bu güzel coğrafya Amik Ovası olarak da adlandırılmakta ve bu verimli topraklardan bereket fışkırarak, neredeyse her türlü tarım ürünü yetiştirilebilmektedir." dedi.

Masatlı, Hatay'ın tekrar ayağa kalkmasında ticaretin normalleşmesi, tarım ve hayvancılığın canlanmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Hatay sebze ve meyve hali ilimize önemli katkılar sağlayacaktır. Nevşehir Valiliğimizin katkılarıyla inşası tamamlanarak, açılışını yapacağımız Antakya Hali, ilimizdeki gıda sevkiyatının ve temininin önemli merkezlerinden birisi olacaktır. Bu düşüncelerle bizlere her alanda yol gösteren ve rehberlik eden, asrın felaketinin ardından, şehirlerimizi ve köylerimizi tekrardan ayağa kaldırmak için gereken tüm stratejileri belirleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye şükranlarımı arz ediyor, medeniyetler şehri Antakya'mıza önemli katkılar sağlayacak tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise Nevşehir'in 310 bin nüfuslu orta ölçekte bir il olduğunu kaydederek, "Böyle büyük bir yatırımı düşündüğümüzde biz biliyorduk ki Nevşehirli hemşerilerimiz bizi yalnız bırakmazlar, arkamızda dururlar. Onlardan aldığımız güçle, onlardan aldığımız güvenle işe başladık ve yaklaşık 53 gün önce, bayram tatilini de çıkarttığınız zaman 40 gün gibi kısa bir sürede inşaat tamamlandı ve bugün anahtar teslimini gerçekleştireceğiz. Hem köylünün ürününü satabileceği hem de esnafın ticaretini yapabilmesi ve şehrin normale dönmesi noktasında buranın fayda sağlayacağını umuyoruz. Bizim de burada bir katkımızın olması, çorbada bir tuzumuzun olması son derece memnun ediyor, mutlu ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Programa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve protokol üyeleri ile esnaflar katıldı.