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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

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        Giriş: 11.07.2023 - 10:53
        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

        Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkılıyor.

        İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

        Çalışmaları ev sahiplerinden takip edenler de oluyor.

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