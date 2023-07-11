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        Depremlerden etkilenen Hatay'da sıcak hava etkili oluyor

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        Giriş: 11.07.2023 - 15:43
        Depremlerden etkilenen Hatay'da sıcak hava etkili oluyor

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, sıcak hava günlük yaşamı etkiliyor.

        Antakya ilçesinde öğle saatlerinde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanları tercih ediyor.

        Konteyner kentlerde kalan depremzedeler de serinlemek için klimalı alanlarda vakit geçiriyor.

        Büyükdalyan Mahallesi'ndeki Konya Konteyner Kent 2. Etap'ta yaşayan Mehmet Sadık Korkmaz, hava sıcaklıklarının son günlerde artmaya başladığını belirterek, "Burada arkadaşımla beraber serinlemeye çalışıyoruz. İki üç günden beri sıcaklıklar arttı. Klima olduğu için sorun yaşamıyoruz." diye konuştu.

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