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        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 21:37
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

        HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Suriye uyruklu Muhammed Elkömer Mahmut Elkasen idaresindeki 31 MA 5194 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 31 AJR 92 plakalı otomobil Antakya-İskenderun kara yolunda çarpıştı.

        Kazada, motosikletteki Suriye uyruklu Anwar Anam olay yerinde, yaralanan sürücü Elkasen ise kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde öldü.

        Otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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