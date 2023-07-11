Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu Muhammed Elkömer Mahmut Elkasen idaresindeki 31 MA 5194 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 31 AJR 92 plakalı otomobil Antakya-İskenderun kara yolunda çarpıştı.
Kazada, motosikletteki Suriye uyruklu Anwar Anam olay yerinde, yaralanan sürücü Elkasen ise kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde öldü.
Otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.