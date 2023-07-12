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        Hatay'daki Titus Tüneli ve Beşikli Mağara FPV dronla görüntülendi

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 13:16
        Hatay'daki Titus Tüneli ve Beşikli Mağara FPV dronla görüntülendi

        HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Roma döneminde esirlere yaptırılan Titus Tüneli ve yakınındaki Beşikli Mağara, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince FPV dronla görüntülendi.

        Dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle Milattan Sonra 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde Milattan Sonra 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli, Hatay'da gezilecek yerler arasında geliyor.

        Esirlerin çalıştırılarak yaptırıldığı tünel, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Mimarisiyle yurt içi ve dışından gelenlerin beğenisini toplayan tünel, 1380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkati çekiyor.

        AA ekibinin FPV dronla görüntülediği Titus Tüneli ve içerisinde bölümler halinde 12 mezarın bulunduğu Beşikli Mağara, çoğunlukla birlikte geziliyor.

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