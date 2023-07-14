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        Diyanet İşleri Türk İslam Birliği gönüllüleri Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu

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        Giriş: 14.07.2023 - 12:36
        Diyanet İşleri Türk İslam Birliği gönüllüleri Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu

        HATAY (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Almanya'dan gelen gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

        DİTİB'den yapılan açıklamaya göre, Garbsen DİTİB Kocatepe Camii Eğitim Merkezi ve bölge cami dernekleri gönüllüleri, Defne ilçesindeki çadır ve konteyner kentlerde kalan çocukları ziyaret etti.

        Çeşitli etkinlikler düzenleyip çocuklarla oyunlar oynayan gönüllüler, ailelere de gıda paketi dağıttı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB fahri öğreticisi ve çocuk gelişim uzmanı Hülya Kuzpınarı, depremzede çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

        "Defne'de bulunduğumuz süre içerisinde gece gündüz farklı etkinliklerle çocuklarla neşeli vakit geçirmeye çalıştık. Onlarla sohbet edip dertlerini dinledik. İhtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Miniklerle yaptığımız etkinliklerimiz büyüklerden de ilgi gördü. Amacımız ihtiyaç sahibi kardeşlerimize faydamızın dokunması. Yaraların bir nebze olsun sarılması için çaba sarf ettik. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize."​​​​​​​

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