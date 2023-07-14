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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:59
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        HATAY (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Işıkhan, merkez Antakya ilçesindeki Aşağıekinci Geçici Ticaret Alanı'nı ziyaret etti.

        Burada esnafla sohbet eden Bakan Vedat Işıkhan, sorun ve taleplerini dinledi.

        Işıkhan daha sonra SGK ve İŞKUR il müdürlüklerine ziyarette bulundu.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile diğer ilgililer de Işıkhan'a ziyaretlerinde eşlik etti.

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