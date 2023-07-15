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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, gazetecilerle buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:28
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, gazetecilerle buluştu

        HATAY (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun ilçesinde bir araya geldiği gazetecilere Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılanları anlattı.

        Savaş, bir kafede düzenlenen toplantıda, 6 Şubat'taki depremlerde 11 il içerisinde en fazla hasarın ve can kaybının Hatay'da yaşandığını söyledi.

        Savaş, Hatay'ın toparlanması için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

        HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat da İskenderun'da deniz seviyesindeki yükselme sorunun çözülmesi gerektiğini, bu yapılmadan ilçedeki altyapı çalışmalarının faydalı olmayacağını kaydetti.

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