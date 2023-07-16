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        Hatay Belen'de çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

        Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 14:58
        Hatay Belen'de çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

        HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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