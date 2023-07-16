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        GÜNCELLEME 2 - Hatay Belen'de çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 16:08
        GÜNCELLEME 2 - Hatay Belen'de çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

        HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 21 helikopter, 9 uçak, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi.

        Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Yangına müdahalede bulunan ekiplere askeri helikopterler de destek veriyor.

        Yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

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