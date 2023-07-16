İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama:

HATAY (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, Belen ilçesindeki geçici Hatay Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Belen'de saat 13.57'de yangın ihbarı geldiği andan itibaren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bizzat merkezde yangını takip ettiğini belirten Yerlikaya, kendilerinin de tüm unsurlar ve silahlı kuvvetler dahil çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Yerlikaya, orman yangını olduğunda ciğerlerinin yandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir seferberlik ortamında tüm kurum ve kuruluşlar hemen süratle olay yerine geliyorlar. Burada giden yıllarda da olmuştu biliyorsunuz. Yangın tecrübesi ve onunla ilgili çalışmanın zorluğunu da biliyoruz. Coğrafya olarak güçlü rüzgarlar alıyor burası. Dolayısıyla yangının büyümemesi için çok büyük bir gayret gösterildi. Gelirken uçaktan da izledik. Ama zaten SİHA görüntülerinden anbean hep izlenildi. İnşallah enerjisi düşen bu yangının tez zamanda sönmesini murat ediyoruz. Bu yönde büyük bir gayret gösteriliyor."

- "Yanan 7 evimiz var"

Bakan Yerlikaya, Belen'in Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşların riskli olan bölgelerden başlamak üzere tahliye edildiğine dikkati çekerek, "Üzüntüyle şunu söylememiz lazım, yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Bunlarla da ilgili AFAD gerekli çalışmalara sabahtan itibaren başlayacak." dedi.

Yangının çıkış sebebi hakkında bilgi veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Yangının sebebinin nereden kaynaklandığıyla ilgili jandarmamız başından beri titizlikle çalıştı. Elindeki bilgiler, görgü tanıkları ışığında Soğukoluk mahallemiz Armutçuk mevkisinde 2 kişi, bir evde bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmadan sonra bir ateş yakıyorlar. Maalesef bunu kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Adli soruşturma başlatıldı ve bu vatandaşlar hakkında da şu anda yakalama kararı verildi ve yakalandı."

Yerlikaya, Çanakkale'deki yangında da tedbir amaçlı Kemel köy mevkisinde yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini, Valiliğe müracaat eden tüm vatandaşların yurtta misafir edildiğini söyledi.

- Mersin'de 5 ev yandı

Bu yangından kısa süre sonra Mersin'in Gülnar ilçesinde de yangın çıktığını aktaran Yerlikaya, 25 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirdi. Yerlikaya, "Maalesef 5 ev yandı. Orada da aynı burada olduğu gibi Valiliğimiz, Orman Bölgemiz yine hakeza Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD Başkanlığımız, tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde yangının olumsuz tesirini bir an önce gidermeye yönelik gayret gösteriyor." ifadesini kullandı.

Meteorolojik uyarılara çok hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, nemin düştüğü ortamda orman yangını riskinin arttığına işaret etti.

Yerlikaya, Çanakkale'deki ve Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarmanın çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Bir gazetecinin, söndürme çalışmasında bir kazanın meydana geldiği yönündeki sorusu üzerine Yerlikaya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bilgi istedi. Masatlı, "Arazöz yolda giderken trafik kazası oluyor ve araçtaki bir bebek ölüyor." dedi.

Bakan Yerlikaya, bunun üzerine "Başımız sağ olsun. Ben bütün aile ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.