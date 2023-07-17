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        Hatay'ın Belen ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 08:03
        Hatay'ın Belen ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

        HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

        Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

        Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

        Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü. Yangına sebebiyet 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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