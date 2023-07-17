Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Hatay'ın Belen ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale sürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:50
        GÜNCELLEME - Hatay'ın Belen ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale sürdü

        HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam etti.

        Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

        Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

        Söndürme çalışmalarında 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi 320 personel görev yaptı.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş, dün ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE
        HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE
        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde
        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde
        HATAY'DA ORMAN YANGINI (9)
        HATAY'DA ORMAN YANGINI (9)
        Hatay'da orman yangını (7)
        Hatay'da orman yangını (7)
        Hatay'da orman yangını (5)
        Hatay'da orman yangını (5)
        Hatay'da orman yangını (4)
        Hatay'da orman yangını (4)