Başarılı sporculardan Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu'ya ziyaret

HATAY (AA) - Samandağ'da badminton müsabakalarında başarı gösteren sporcular Kaymakam Mehmet Aksu'yu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karaman'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu badminton müsabakalarında grup birincisi kız takımı ve grup ikincisi erkek takımında derece alan Cahide Ada Kalaoğulları ve Eymen Miçooğulları'nın Kaymakam Aksu'yu makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oğuzhan Sudan ile antrenör Sedat Turunç'un da bulunduğu ziyarette sporcuların ödüllendirildiği ifade edildi.