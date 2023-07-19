Hatay'da depremzede çocuklara hediye bileklik dağıtıldı
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesine depremzede çocuklar için hediye gönderilen bileklik dağıtıldı.
Samandağ'da, Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (HATMEK) görev yapan eğitmen Uğur Özden Doğru, AA muhabirine, Çanakkale'de yaşayan bir vatandaşın kendileri ile temasa geçerek yaptığı 110 bilekliği gönderdiğini söyledi.
Doğru, hediye gönderilen bileklikleri, ilçede konteyner kentlerde kalan çocuklara dağıttıklarını ifade etti.