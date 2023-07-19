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        Hatay'da depremlerde hasar alan boş binada çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:40
        Hatay'da depremlerde hasar alan boş binada çıkan yangın söndürüldü

        HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 7 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki boş 7 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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