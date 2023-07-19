Hatay'da depremlerde hasar alan boş binada çıkan yangın söndürüldü
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 7 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki boş 7 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.