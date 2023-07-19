Hatay'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
HATAY (AA) - Hatay'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir iş yerinden buzdolabı, baza, kanepe, masa, elektrikli süpürge ve çok sayıda süs eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen A.A. ve O.A'yı Haraparası Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan malzemeler de iş yeri sahibine teslim edildi.