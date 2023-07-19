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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:46
        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam etti.

        Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürdü.

        Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

        İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.

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