Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında Hacıahmetli Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerin bulunduğu adreslerdeki aramalarda, 15 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 5 hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.