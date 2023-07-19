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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:46
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında Hacıahmetli Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerin bulunduğu adreslerdeki aramalarda, 15 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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