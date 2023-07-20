Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatay'da ormanlık alanda 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:43
        Hatay'da ormanlık alanda 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

        HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda ekili 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Bölgede yapılan aramada 7 bin 200 kök Hint keneviri bulundu.

        Ekimi yapanların bulunması için çalışma başlatan ekipler, ekili Hint kenevirinin tamamını imha etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme

        Benzer Haberler

        Bakan Bak: Deprem bölgesinde KYK yurtlarına başvuracak öğrenciler için hazırlıklar sürüyor
        Bakan Bak: Deprem bölgesinde KYK yurtlarına başvuracak öğrenciler için hazırlıklar sürüyor
        Ormanda yetiştirilen kenevirler dronla tespit edildi
        Ormanda yetiştirilen kenevirler dronla tespit edildi
        Hatay´da Müftülük ve Türk Diyanet Vakfı, 100 çiftin düğününü yapacak
        Hatay´da Müftülük ve Türk Diyanet Vakfı, 100 çiftin düğününü yapacak
        Depremzede çocuklar Muay Thai turnuvasında
        Depremzede çocuklar Muay Thai turnuvasında
        Hatay'da orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı
        Bakan Özhaseki Hatay'da, '22 Dönüşüm Ofisi'nin açılışını yaptı
        Bakan Özhaseki Hatay'da, '22 Dönüşüm Ofisi'nin açılışını yaptı