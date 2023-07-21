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        Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:20
        Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

        HATAY (AA) - Hatay'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine karşı 9 ilçede belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca, 66 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 41 kartuş, 3 çalıntı motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 305 lira, 246,17 gram sentetik uyuşturucu, 178,64 gram esrar, 118 kök Hint keneviri, 48 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kesici alet, 3 hassas terazi, bir miktar kokain ve eroin ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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