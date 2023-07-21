Reyhanlı'da çocuklar Kur'an-ı Kerim'i eğlenerek öğreniyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Kur'an kursuna katılan öğrenciler için oyun alanı oluşturuldu.

Yaz Kur'an kursları kapsamında Fatma Bahadırlı Camisi'nde kurs açıldı.

Kursa katılan öğrenciler için caminin bahçesine dönme dolap da yerleştirildi.

Cami imamı Mehmet İldiz, gazetecilere kursta çocuklara hem Kur'an-ı Kerim öğrettiklerini hem de dini bilgilerle ilgili eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin camide eğlenceli vakit geçirebilmesi için bahçede dönme dolabın da yer aldığını aktaran İldiz, çocukların burada eğlenceli vakit geçirdiğini belirtti.