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        Erzin'de bir grup bisikletli kazalara dikkat çekmek için pedal çevirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 13:45
        Erzin'de bir grup bisikletli kazalara dikkat çekmek için pedal çevirdi

        HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde bir grup, trafik kazalarına dikkat çekmek için bisikletle kent turu düzenledi.

        Atatürk Parkı önünde toplanan grup "Bisikletli ölümleri dursun" sloganıyla ilçede 28 kilometre pedal çevirdi.

        İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneği sözcüsü Sultan Yarar, son yıllarda bisikletle ilgili kazalarda can kayıplarının artığına dikkat çekti.

        Bisiklet kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yarar, bisiklet turlarını 18 Temmuz'da Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e adadıklarını belirtti.

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