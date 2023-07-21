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        Hatay'da üniversite öğrencileri okul duvarlarına özlü sözler yazdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:40
        Hatay'da üniversite öğrencileri okul duvarlarına özlü sözler yazdı

        HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde üniversite öğrencileri okul duvarlarını özlü sözlerle süsledi.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Reyhanlı ilçesinde öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için çalışma başlattı.

        Okullarında eğitim aldıkları Toplumsal Hizmet Projesi dersi kapsamında bir araya gelen 15 öğrenci, 5 lise okulunun duvarlarına özlü sözler yazdı.

        Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Duruel, AA muhabirine, ders kapsamında yapılan çalışmanın anlamlı olduğunu söyledi.

        Duruel, amaçlarının depremi yaşayan öğrencilerin ve vatandaşların moralini artırmak olduğunu belirtti.

        Projeye katılan öğrenciler de yaptıkları çalışmayla farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, çalışmanın anlamlı olduğunu kaydetti.

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