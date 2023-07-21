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        Belen'de bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:58
        Belen'de bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Ağır hasarlı İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekiplerce iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

        Binanın enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

        İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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