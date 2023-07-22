Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatay'da ağır hasarlı 9 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:36
        Hatay'da ağır hasarlı 9 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 9 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

        Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürdü.

        Merkez Antakya ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde de ağır hasarlı 9 katlı binada yıkım gerçekleştirildi.

        Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın kolonları iş makineleriyle kırılarak kontrollü şekilde yıkıldı.

        Ağır hasarlı binadaki kontrollü yıkım, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince görüntülendi.

        İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremde zarar gören tesisleri yenileyen DSİ çiftçiyi suyla buluşturdu
        Hatay'da depremde zarar gören tesisleri yenileyen DSİ çiftçiyi suyla buluşturdu
        Belen'de bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
        Belen'de bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
        Hatay'da üniversite öğrencileri okul duvarlarına özlü sözler yazdı
        Hatay'da üniversite öğrencileri okul duvarlarına özlü sözler yazdı
        Erzin'de bir grup bisikletli kazalara dikkat çekmek için pedal çevirdi
        Erzin'de bir grup bisikletli kazalara dikkat çekmek için pedal çevirdi
        Reyhanlı'da çocuklar Kur'an-ı Kerim'i eğlenerek öğreniyor
        Reyhanlı'da çocuklar Kur'an-ı Kerim'i eğlenerek öğreniyor
        Hatay'da depremzede çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor
        Hatay'da depremzede çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor