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        Hatay'ın ana vatana katılışının 84. yıl dönümü kutlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:36
        Hatay'ın ana vatana katılışının 84. yıl dönümü kutlandı

        HATAY (AA) - Hatay'ın ana vatana katılışının 84. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunun ardından katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Masatlı, konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin Hatay'da büyük yıkıma yol açtığını söyledi.

        Afetin yaralarının sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Masatlı, şunları kaydetti:

        "Tek başına bir devlet olmaktansa Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bir ili olmayı tercih eden bu aziz şehrin insanları, şanlı ve şerefli tarihiyle Türk tarihinin her daim bir parçası olmuştur ve olmaya da devam edecektir. İşte bu anlayışla vatanımızın her karış toprağı gibi sonsuza dek bizim olan Hatay'ımızın asrın felaketi sonrasında yeniden ve ivedilikle ihya ve inşası için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin tüm kurumları, eş zamanlı olarak tüm sahada çalışmalarını büyük özveriyle sürdürmektedir."

        Antakya Şehitliği'nde devam eden programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Vali Mustafa Masatlı ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı.

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