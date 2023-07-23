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        Hatay'da suçüstü yakalanan 6 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 23:46
        Hatay'da suçüstü yakalanan 6 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı

        HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde su ürünleri satışı yapan iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirinçlik Mahallesi'nde su ürünleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinden farklı zamanlarda çok miktarda balık çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, aynı iş yerine hırsızlık için gelen K.A, H.İ.Y, E.D.B, O.S, O.K. ile M.E.R'yi suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden K.A. ve H.İ.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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