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        Depremler Hatay'daki 18 bin 711 araçta hasara neden oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:06
        Depremler Hatay'daki 18 bin 711 araçta hasara neden oldu

        HATAY (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin Hatay'daki 18 bin 711 araçta hasara yol açtığı belirlendi.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da, enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenliği sağlanan otoparklarda muhafaza ediliyor.

        Araçlar, ekiplerin plaka, şasi numarası ve ruhsatlardaki incelemesinin ardından belirlenen sahiplerine tutanak karşılığında teslim ediliyor.

        - "Hasarın önemli bir kısmı araçlarda meydana geldi"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, kentin 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadığını söyledi.

        Araçlar için yürütülen hasar tespit işlemlerine değinen Masatlı, "Deprem felaketi binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı gibi büyük çapta maddi zarara da sebep olmuştur. Bu zararların önemli bir kısmının ise vatandaşlarımızın araçlarında meydana geldiğini görmekteyiz. Yapılan son tespitlere göre ilimiz genelinde 18 bin 711 aracın hasar gördüğü belirlendi." diye konuştu.

        Masatlı, Hatay'ı yeniden "ayağa kaldırmak" için çalışmaların devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm kurumlarıyla medeniyetler şehri Hatay'ımızda yaraları hızla sarmak için çalışmalarını sürdürecektir. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Allah'tan böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını niyaz ediyoruz."

        - "Hasar gören araçlarımıza emniyet personelimiz gözü gibi baktı"

        Otoparka gelen vatandaşlardan Mehmet Taze ise depremler nedeniyle sanayideki iş yerinde 6 aracının zarar gördüğünü anlattı.

        Araçların güvenliğini sağlayan ekiplere teşekkür eden Taze, "Hasar gören araçlarımıza emniyet personelimiz gözü gibi baktı. Araçları en ince ayrıntısına kadar takip ediyor, sonrasında da mal sahiplerine teslim ediyorlar. Çok şükür canımıza bir şey olmadı." ifadesini kullandı.

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