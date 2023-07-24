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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, basın mensuplarıyla buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:04
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, basın mensuplarıyla buluştu

        HATAY (AA) - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Masatlı, Antakya ilçesindeki bir kafeterya düzenlenen etkinlikte, basının, halkın doğru bilgiye ulaşması ve toplumun aydınlanması açısından önemli görev üstlendiğini söyledi.

        Basın özgürlüğüne her zaman sahip çıkılması gerektiğini belirten Masatlı, "Bir ülkenin basını özgürse o toplum daha gelişmiş, farkındalığı daha artmış, demokrasisine daha çok bağlanmış, insan hak ve özgürlüklerini daha çok öncelemiş demektir." dedi.

        Vali Masatlı, daha güzel bir dünya için basın mensuplarına çok ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

        Konuşmanın ardından Masatlı, gazetecilerle sohbet etti.

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