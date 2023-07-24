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        Hatay'da 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 23:41
        Hatay'da 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Zanlının Beşaslan Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler operasyonla S.Ş'yi gözaltına aldı.

        Firari S.Ş. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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