GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.