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        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:42
        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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