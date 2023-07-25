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        Askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" Hatay'da görüntülendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 18:50
        Askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" Hatay'da görüntülendi

        HATAY (AA) - Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii), Hatay’ın İskenderun ilçesinde görüldü.

        Modern Evler Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesinde görülen renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, yalnızca geceleri uçabilen, en hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor.

        Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

        Kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerle bezeli olan mekik kelebeği daha önce de farklı kentlerde görüldü.

        Ankara'dan tatil için geldiği anneannesinin evinde mekik kelebeğiyle karşılaşan 16 yaşındaki Gökçe Dila Çanaklı, AA muhabirine, kuzenleriyle oyun oynadığı sırada ağaçtaki kelebeği fark ettiğini belirtti.

        11 yaşındaki Muhammet Kerem Çanaklı da kelebeğin görünümünün kendisini şaşırttığını ifade etti.

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