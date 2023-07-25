Hatay'da asayiş uygulamalarında yakalanan 35 zanlı tutuklandı
HATAY (AA) - Hatay'da son iki haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 245 şüpheliden 35'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-24 Temmuz tarihleri arasında il genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 245 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 35’i tutuklandı.
Uygulamalarda 46 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 14 kesici alet, 18 namlu, 15 dipçik, 17 el kundağı ve 356 fişek ele geçirildi.