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        Hatay'da asayiş uygulamalarında yakalanan 35 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 21:37
        Hatay'da asayiş uygulamalarında yakalanan 35 zanlı tutuklandı

        HATAY (AA) - Hatay'da son iki haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 245 şüpheliden 35'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-24 Temmuz tarihleri arasında il genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

        Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 245 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 35’i tutuklandı.

        Uygulamalarda 46 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 14 kesici alet, 18 namlu, 15 dipçik, 17 el kundağı ve 356 fişek ele geçirildi.

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